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الحويج يعتمد 43 مشروعًا استثماريًا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج. 43 مشروع من المشاريع الاستثمارية بكافة أنحاء البلاد.

ووجّه الحويج. الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بتنفيذها من خلال القطاع الخاص المحلي والاأجنبي وفق الخارطة الاستثمارية.

والمشاريع الاستثمارية المعتمدة. موزعة على المناطق الغربية بواقع 14 مشروع والمنطقة الشرقية 9 مشاريع والمنطقة الجنوبية 20 مشروع.

وتنوعت المشاريع. في مجالات السياحة والزراعة والطاقات العادية و المتجددة والصناعات الغذائية ومواد البناء والإنشاءات.

ويأتي اعتماد المشاريع. في إطار تنفيذ خطة وزارة الاقتصاد والتجارة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتوطين الصناعات وتفعيل الخارطة الاستثمارية.

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