البيوضي: لست مع باشاغا أو الدبيبة بل مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

رفض سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي، تكليف حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، كما رفض ممارسة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مراهنًا على الانتخابات لإخراج ليبيا من أزمتها.

وقال البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أنا مع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وضد الصفقة التي نفذت، وقد شابها الكثير من اللغط والتزوير بدأ بمنع الشتيوي بالترشح وانتهاء بطريقة التصويت العبثية، والأهم لأن الصفقة ليست محددة بتوقيت واضح لإجراء الانتخابات”.

وأضاف البيوضي:” أبدا لست مع العبث الذي يقوم به الدبيية وما يقوم به من ممارسات”.

وأكد البيوضي، أن الحل هو الذهاب لصناديق الاقتراع ومنح الليبيين حقهم في الاقتراع.

ولفت إلى أن الدبيية يقترح 30 يونيو 2022 موعدا للانتخابات البرلمانية في تجاوز لمخرجات تونس، جنييف عبث، والنواب يقترحون 14 شهر من دون أي تواريخ أو ضمانات لإجراء الانتخابات صفقة ومغالبة “.