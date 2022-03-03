وصول 165 مواطناً تم إجلاؤهم من أوكرانيا لمطار معيتيقة

وصل نحو 165 مواطناً، يُمثلون أول دفعة من الرعايا الليبيين الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا عبر الأراضي السلوفاكية، اليوم الخميس، إلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان، “أن الطائرة التي أقلعت من سلوفاكيا تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية، حيث سيتم إجلاء باقي الجالية على التوالي وعلى الدفعات تباعاً، وبشكل متسلسل خلال الأيام القادمة وإلى حين إجلاء آخر شخص إلى ليبيا”.

جدير بالذكر أن السلطات السلوفاكية أكدت أنها منحت فيزا مجانية للمواطنين الليبيين الذي تم إجلاؤهم من أوكرانيا، لتسهيل رجوعهم إلى ليبيا، في الوقت الذي ناشدت فيه السفارة الليبية بكييف الرعايا الليبيين لسرعة مغادرة البلاد مع تدهور الوضع الأمني واشتداد المعارك.

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