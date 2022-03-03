المنقوش : رعايانا الذين تم إجلاءهم من أوكرانيا إلى رومانيا في آمان ونسعى جاهدين لترحيلهم إلى أرض الوطن

بوخارست 03 مارس 2022 (وال)- قالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، إن أفراد الجالية الليبية الذين تم إجلاءهم من أوكرانيا إلى جمهورية رومانيا في آمان.

وأكدت المنقوش خلال اجتماع عقدته اليوم مع أفراد الجالية الليبية في رومانيا، بحضور أعضاء لجنة تأمين عودة الجالية الليبية من أوكرانيا أن السفارة ستقوم بإجراءاتها السريعة؛ لإجلائهم بالكامل حفاظًا على سلامتهم ووضعهم القانوني.

ونوهت الوزيرة إلى أن التأشيرات التي منحتها الحكومة الرومانية لهم مدتها 15 يوما، مطالبة إياهم بالالتزام بالمواعيد المحددة تفاديا للملاحقة القانونية.

وأوضحت المنقوش بأنه سيتم متابعة كل طلبات الجالية فور رجوعهم إلى ليبيا من ناحية المستندات الدراسية أو مقتنياتهم الشخصية المهمة.

ونبهت الوزيرة خلال اجتماعها بأن من يختار البقاء أو السفر إلى دولة أخرى تحمل مسؤولية اختياره، مشيرة إلى أن اللجنة ستبدأ في ترحيلهم إلى أرض الوطن عن طريق تركيا.

وتضم لجنة تأمين عودة الجالية الليبية من أوكرانيا في عضويتها كلا من وكيل وزارة التعليم العالي المكلف بترحيل الجالية من رومانيا، والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية البي محمد بيصة، والقنصل العام في تركيا صلاح الكاسح. (وال)

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