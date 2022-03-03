صلاح بادي: الرجولة مواقف ونقف اليوم في صف الرجال

قال آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي، إنه: لو كان فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب مع الوحدة الوطنية فليخرج ويعلن استقالته من منصبه لعدم حدوث انقسامات داخلية بالمنطقة الغربية كلها وليس مصراتة فقط.

أضاف بادي في تصريحات صحفية أن ما يريده باشاغا واضح جدا، لكن لا تحلم بذلك لأن رجال ليبيا متواجدين في كل مكان، و لن نكون إلا في صف الوطن ورجاله الأحرار، ولن نرضى ببيعه كما باعه آخرين بأبخس الأثمان، وفق قوله.

وواصل قائلًا أن الرجولة مواقف و نحن اليوم نقف في صف الرجال، ولن نرضى بغيره عنوان، كيف لنا أن ننسى تضحيات الرفاق، ولا يمكن من السهولة نسيان أيام العدوان، وما دفعناه هو دم أعز الرجال، و لن نرضى إلا بهناء البلاد، وانتصارها على كل الأوغاد، ومن ارتضوا أن يكونوا مجرد خرفان ووضعو أيديهم مع حفتر، على حد تعبيره.