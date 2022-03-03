«الخارجية» تهيب بالليبيين في أوكرانيا ضرورة مغادرتها

طالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، المواطنين المتواجدين في أوكرانيا بضرورة مغادرتها، نظرًا لتدهور الأوضاع بسبب الحرب الجارية.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تهيب بكافة المواطنين الليبين الموجودين حاليا في الأراضي الأوكرانية بضرورة مغادرتها، نظرًا لتدهور الأوضاع المتصاعدة هناك.

ووجهت المواطنين بالتواصل والتنسيق مع السفارة الليبية في أوكرانيا أثناء مغادرة المعابر الحدودية الأوكرانية والاتصال بالسفارات الليبية لدى الدول المجاورة لأوكرانيا.

– السفارة الليبية في سلوفاكيا: 165 مواطنا في طريقهم إلى طرابلس عائدون من أوكرانيا

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وفي وقت سابق الخميس، أكدت السفارة الليبية في سلوفاكيا، أن 165 من الرعايا الليبيين القادمين من أوكرانيا في طريقهم إلى طرابلس على متن الرحلة رقم (8U222) التي أقلعت عند الساعة (16:09) عصر الخميس، من مطار كوشيتسه في سلوفاكيا إلى مطار معيتيقة.

وأمس الأربعاء، وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، إلى سلوفاكيا، لمتابعة عمليات إجلاء المواطنين الذين غادروا أوكرانيا، وذلك عبر السفارة هناك.

وشكلت حكومة الوحدة الوطنية مطلع الأسبوع الجاري لجنة لمتابعة عودة الجالية الليبية في أوكرانيا؛ تزامنًا مع الغزو الروسي لأوكرانيا، وتتولى تحديد إجراءات العودة، في ظل الوضع المضطرب الذي يطال مدنًا أوكرانية عديدة، منها العاصمة كييف.

بيانات التواصل مع السفارات الليبية بدول الجوار الأوكراني (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)