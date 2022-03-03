إجلاء ما يقارب 2000 مواطن ليبي من أوكرانيا

أفاد صالح الغول عضو لجنة تأمين عودة الجالية الليبية من أوكرانيا، بأنه قد تم إجلاء حوالي 2000 مواطن ليبي من أصل حوالي 2500-3000 ليبي موجودين في أوكرانيا، في الوقت الذي لا يزال به آخرون في الطريق.

وأضاف الغول في مداخلة له مع 218، أن الدولة الليبية أولت أهمية كبيرة لإخلاء رعاياها من أوكرانيا، وهي من الدول السباقة التي أجلت رعاياها من هناك.

وأكد الغول أن اللجنة تتابع يومياً تطور الأحداث وانسياب عملية الإجلاء من أوكرانيا إلى رومانيا، وأن هناك عضواً آخر من اللجنة موجود في سلوفاكيا إضافةً لعضو في بولندا وهما من دول الطوق المجاورة لأوكرانيا.

ووصف الغول الوضع بالمستقر، مطمئناً المواطنين ممن لديهم أبناء وعائلات في أوكرانيا أن ذويهم وصلوا بأمان إلى دول الجوار.

وأشار الغول إلى أنه قد تم اليوم تأمين طائرة خاصة نقلت 189 من سلوفاكيا إلى ليبيا، إضافة لتأمين رحلات من دول أخرى كرومانيا وبولندا عن طريق اسطنبول التركية ومنها إلى طرابلس، ومازالت اللجنة تتابع أوضاع المتبقين من إسكان وإعاشة وغيرها من خدمات، مع ملاحظته أن البعض فضّلوا البقاء في أوروبا وهذا أيضاً خيار يرجع لهم.

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