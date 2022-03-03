«البدري» يناقش مع مجموعة من السفراء العرب بالأردن تعزيز التعاون المشترك

التقى السفير عبد الباسط عبد القادر البدري سفير ليبيا لدي المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، السفير حيدر العذاري، في مقر سفارة جمهورية العراق بعمان، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء عدد من السفراء العرب، وذلك ضمن الاجتماع الدوري للسفراء العرب.

وشارك في القاء، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية محمد الشريف كورطة، وسفير جمهورية مصر العربية محمد مرزوق، وسفير المملكة العربية السعودية نايف بن بندر بن أحمد السديري، وسفير جمهورية العراق حيدر منصور هادي العذاري، وسفير دولة الكويت عزيز الديحاني، وسفير الجمهورية التونسية خالد السهيلي

وبحسب بيان السفارة الليبية في الأردن، فإن اللقاء تم خلاله استعراض المسائل والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.