المنفي يرحب بمبادرة وليامز بخصوص إطلاق حوار سياسي

العنوان – طرابلس

رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز بخصوص إطلاق حوار سياسي.

وأكد المنفي في تغريدة على “تويتر” أن مبادرة وليامز بإطلاق حوار سياسي تؤسس إلى إجراء انتخابات عامة على أساس دستوري متفق عليه”.

وتابع رئيس المجلس :”نشيد بالمبادرة ونؤكد على ضرورة مشاركة جميع المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي دون استثناء، لضمان التوافق والنجاح على دعم المخرجات بما يحقق تطلعات الليبيين في الانتخابات والاستقرار”.

وكانت وليامز قالت في وقت سابق :” أنا هنا لدعم العملية الانتخابية وتطلعات 2.8 مليون ليبي، وسوف أرسل خطابًا إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص المشاورات”.

وأضاف وليامز :”أقترح الشروع بالمشاروات على الفور لوضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن”.