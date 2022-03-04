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صنع الله: الحكومة تعهدت بتسييل 2.5 مليار دينار لدعم المؤسسة النفطية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن الحكومة تعهدت بتسييل جزء من الميزانية المخصصة للقطاع، بقيمة تُقدّر بـ2,5 مليار دينار في المدة القريبة القادمة.

وأوضح صنع الله خلال لقائه مع رؤساء لجان الإدارات بالشركات النفطية، اليوم الخميس، أن هذا الإجراء جاء بعد اتصالات ولقاءات من أجل حلحلة المشاكل المتعلقة بالمحافظة على استمرار الإنتاج ودفع المرتبات المتأخرة لشركات الجوف، وتموين الحقول النفطية والتي تأخرت لأربعة أشهر متواصلة.

ودعا صنع الله رؤساء لجان الإدارات بالشركات النفطية لتحديد أولويات الإنفاق، والتركيز على المشاريع التي لها علاقة باستدامة الإنتاج والسلامة العامة وسلامة العمليات، نظراً للوضع المالي السيئ الذي يعيشه القطاع والذي يعد الأسوأ حتى الآن، وفق وصفه.

وشدد صنع الله على ضرورة تحديد الأولويات في الاستثمار والمشاريع المستقبلية، وإعطاء الدور الأكبر للإدارات الفنية بالشركات لتقرر الاحتياجات الفعلية من الاحتياجات التشغيلية وبرامج العمل الفنية، مشيراً إلى اتّباع الإجراءات القانونية بخصوص العطاءات وعدم تمديد العقود دون عطاء عام.

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قناة 218 الليبية

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