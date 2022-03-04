مفتاح: هناك مجموعة كبيرة من المليشيات تقف في ظهر الدبيبة بعدما قدم لهم مبالغ مالية كبيرة

قال المحلل السياسي حسين مفتاح، إن المشهد أصبح يؤشر لحالة انقسام خلال الفترة المقبلة.

مفتاح، أضاف في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن إغلاق المجال الجوي وإطلاق النار واحتجاز بعض الوزراء لا تمثل خطورة كبيرة حيث تعد مناورة، إلا أن زيادة الاصطفاف يمكن معه الاحتكام للسلاح، حال إصرار رئيس الوزراء فتحي باشاغا على العمل من العاصمة.

وأوضح أن عبد الحميد الدبيبة أكد في خطابه الأخير أن أي محاولة لدخول العاصمة والتي وصفها بـ”الاقتحام” ستواجه، وأنه مستعد لهذه المواجهة.

وأكد أن هناك مجموعة كبيرة من المليشيات تقف في ظهر الدبيبة بعدما قدم لهم مبالغ مالية كبيرة، وهو ما يشير إلى حالة صدام حتمي.

ويرى أن المخرج الوحيد من المشهد يتمثل في تدخل البعثة الأممية والتأكيد على شرعية الحكومة الجديدة، بحيث تقطع الطريق على تمسك الدبيبة والحيلولة دون الصدام .