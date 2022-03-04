عبيد: مجلس الدولة شارك بمؤتمر مجالس الشيوخ الأفريقية والعربية بالرباط

شارك النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري “مسعود عبدالسلام عبيد” رفقة عضو المجلس “بشير محمود الهوش”، في المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، في العاصمة المغربية الرباط، الذي ينظمه مجلس المستشارين برعاية الملك المغربي “محمد السادس”.

حيث ألقى “مسعود عبيد” خلال المؤتمر كلمةً أرسى فيها أهمية التعاون والتضامن العربي الإفريقي؛ وتأتي مشاركة المجلس ضمن أهداف المؤتمر الذي يهدف بالأساس إلى إرساء ركائز التعاون بين الدول المشاركة فضلا عن بحث جملة من القضايا والمواضيع التي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للجانبين الإفريقي والعربي، برئاسة دولة المغرب، بحسب بيانه الصحفي.