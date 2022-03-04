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الداخلية: وفاة شخص وإصابة 8 آخرين بانفجار لغم بمنطقة السائح

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفادت وزارة الداخلية، بوفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين، اليوم الخميس، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب بمصنع الحديد بمنطقة السائح جنوب شرق طرابلس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الانفجار جرى عندما قام العمال بصهر الخردة بأفران المصنع، الأمر الذي أدى إلى انفجار اللغم الذي كان ضمن الخردة المصهورة.

وأشارت الوزارة أن المصابين نقلوا للمستشفى، بينما اتخذت الإجراءات القانونية عبر إخطار النيابة العامة ومركز شرطة “السايح” بمديرية أمن النواحي الأربع بالواقعة، كما تم التحفظ على الشاحنة التي جلبت الخردة وسائقها للتحقيق وجمع المعلومات.

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قناة 218 الليبية

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