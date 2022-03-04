الجارح: الأمم المتحدة وبعثتها بليبيا تتعامل بازدواجية في المعايير

قال محمد الجارح، الناشط السياسي، إنه يؤمن ويدعم الشفافية والالتزام بالاجراءات السليمة في العملية السياسية في ‎ليبيا، لكن وجب توضيح ازدواجية المعايير لدى الامم المتحدة في ‎ليبيا. من ناحية يطالب الأمين العام، والبعثة الأممية في ‎ليبيا مجلس النواب بالشفافية لكن هم انفسهم فشلوا في اختبار الشفافية.

أضاف على تويتر: “‏ قامت الأمم المتحدة باخفاء الملحق رقم 13 من تقرير لجنة الخبراء بخصوص الفساد والرشاوى داخل ملتقى الحوار السياسي والذي احتوى على تفاصيل وشهادات بخصوص عملية شراء الاصوات وفساد كبير يمس حتى البعثة الأممية نفسها. معايير الشفافية تطبق على الليبين ولكن ليس على الامم المتحدة؟” وفق تعبيره.