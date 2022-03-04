الخارجية تعلن وصول أول دفعة من المواطنين الليبيين العالقين في أوكرنيا إلى مطار معيتيقة

العنوان – طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وصول أول دفعة من المواطنين الليبيين العالقين في أوكرانيا بمطار معتيقية الدولي.

وأوضحت الوزارة أن هؤلاء العائدين تم إجلاؤهم عبر رحلة خاصة للخطوط الجوية الأفريقية انطلاقا من سلوفاكيا،

واضافت أنه كان في استقبالهم عدد من مسؤلي وزارات حكومة الوحدة الوطنية وعلى رأسهم؛ وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي.

وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية و السفارات والقائمين بالأعمال والموظفين بالوزارة وأعضاء اللجنة المكلفين والمتطوعين وكل من ساهم و ساعد ودعم عمليات الإجلاء حتى وصل الليبيون على أرضهم رفقة عائلاتهم بسلام.