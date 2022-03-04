مصدر إعلامي لـ218: روسيا لم ترسل مقاتلين سوريين إلى أوكرانيا عبر ليبيا

نفى ريان معروف مسؤول التحرير في موقع “السويداء 24” الإخباري، ما تم تداوله عن تجنيد روسيا لسوريين ونقلهم عبر ليبيا لإشراكهم في المعارك التي يخوضها الروس ضد أوكرانيا.

وأضاف “معروف” في تصريح خاص لـ218، أنه لم تتم حتى اللحظة أي عملية تجنيد رسمية لشبان سوريين للقتال في أوكرانيا، مؤكداً في الوقت نفسه تجنيد روسيا وتركيا فيما مضى لعشرات الشبان السوريين منَ المناطق الجنوبية في سوريا أو من المناطق التي تسيطر عليها تركيا في الشمال، للقتال في ليبيا مع أطراف مختلفة، وأن آخر دفعة منهم قد عادت قبل شهر بعد انتهاء مهامها.

وكانت مواقع إعلامية عدة قد تداولت أنباء عن فتح روسيا الباب لتطويع الراغبين بالقتال في أوكرانيا، وأنها بصدد إرسال سوريين إلى ليبيا تمهيداً لنقلهم إلى أوكرانيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية