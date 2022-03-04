ليبيا الان

مصدر إعلامي لـ218: روسيا لم ترسل مقاتلين سوريين إلى أوكرانيا عبر ليبيا

تم النشر منذُ 21 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى ريان معروف مسؤول التحرير في موقع “السويداء 24” الإخباري، ما تم تداوله عن تجنيد روسيا لسوريين ونقلهم عبر ليبيا لإشراكهم في المعارك التي يخوضها الروس ضد أوكرانيا.

 

وأضاف “معروف” في تصريح خاص لـ218، أنه لم تتم حتى اللحظة أي عملية تجنيد رسمية لشبان سوريين للقتال في أوكرانيا، مؤكداً في الوقت نفسه تجنيد روسيا وتركيا فيما مضى لعشرات الشبان السوريين منَ المناطق الجنوبية في سوريا أو من المناطق التي تسيطر عليها تركيا في الشمال، للقتال في ليبيا مع أطراف مختلفة، وأن آخر دفعة منهم قد عادت قبل شهر بعد انتهاء مهامها.

 

وكانت مواقع إعلامية عدة قد تداولت أنباء عن فتح روسيا الباب لتطويع الراغبين بالقتال في أوكرانيا، وأنها بصدد إرسال سوريين إلى ليبيا تمهيداً لنقلهم إلى أوكرانيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك