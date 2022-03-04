المغربي: هناك إجراءات قانونية يتم اتباعها عن طريق المحكمة العليا يقوم بها رئيس الحكومة الجديدة

قال عضو مجلس النواب، إدريس المغربي، إن جلسة البرلمان الليبي المقررة الخميس 3 مارس، لأداء الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا اليمين الدستورية قائمة وستعقد في موعدها.

وأوضح المغربي، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن جلسة البرلمان، اليوم الخميس، قائمة ومن المقرر أن يحضرها أكثر من 100 نائب، ولن يؤثر عليها إغلاق المجال الجوي الليبي لمنع الوزراء من الحضور، لأن الأغلبية حاضرون وأن من يتغيب سيحلف القسم في جلسة قادمة”.

وشدد على أنه “ستتم محاسبة الدبيبة على هذا الإجراء، حيث قدم رئيس الحكومة الجديد مذكرة إلى النائب العام بسبب إغلاق المجال الجوي من قبل الدبيبة”.

وأوضح أن اتهامات رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، “بتزوير تصويت مجلس النواب للحكومة الجديدة غير صحيحة، لأن كل ما حدث في الجلسة موجود وموثق على شاشات التلفزيون والجلسة كانت مباشرة والنصاب كان 101 نائب، والمصوتون على إعطاء الثقة كان عددهم 92 نائبا”.