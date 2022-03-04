ورفلي: على الدبيبة تسليم السلطة سلماً وعدم جر البلاد للصراعات

دعا هيثم ورفلي، الناشط السياسي، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى تسليم السلطة سلميا إلى فتحي باشاغا المكلف من مجلس النواب، إذا صدق في قوله أنه من جاء بخيم الأفراح ومنع الحرب.

أضاف ورفلي في مداخلة مع قناة المسار، أنه على الدبيبة عدم جر البلاد لصراعات ومنح المجتمع الدولي للتدخل من جديد، والعودة للمربع الأول، ونتمنى من الأمم المتحدة أن يتركونا وشأننا بعد التوافق الحالي.

وتابع قائلًا أن هناك توافق حالي وحقيقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد 14 شهرا وفق خارطة الطريق الجديدة.