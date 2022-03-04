باشاغا يستهل مهامه كرئيس للحكومة بالإعلان عن انتهاء ولاية حكومة الوحدة

خاطب رئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشاغا، كلاً من محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس المخابرات العامة والنائب العام، مشيراً في خطابه إلى انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، وطالباً عدم الاعتداد بأية قرارات تصدر عنها بدءاً من تاريخه، ومضيفاً أن الحكومة الليبية هي الممثل الشرعي والوحيد للسلطة التنفيذية في ليبيا.

كما وجّه باشاغا خطاباً آخر إلى عدد من الجهات الأمنية، مطالباً إياها بتأمين الحماية للمقار الوزارية والمرافق الحيوية في العاصمة، ورفع حالة التأهب والاستعداد لكل ما من شأنه أن يمس أمن العاصمة وسلامة المدنيين.

وفي خطاب ثالث، طلب باشاغا من خلال وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات، من رئيس مصلحة الطيران المدني بفتح المجال الجوي الليبي أمام حركة الطيران المدني.

جدير بالذكر أن حكومة باشاغا أدت اليمين الدستورية أمام النواب اليوم، في جلسة رافقها الكثير من التطورات الأمنية من اعتداء واختطاف لوزراء وإغلاق للمجال الجوي أمام الطيران المدني، ما تسبب بتأخير وصول عدد من الوزراء في الحكومة الجديدة.

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