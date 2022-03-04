العرفي: الحكومة الجديدة آخر حكومة لتسيير ليبيا للأمام

أوضح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أنه “كانت هناك تنازلات وتم توسعة الحكومة من أجل جمع العدد الكافي لتمريرها”.

وأضاف العرفي، في تصريحات صحفية، أنه “يعتبر الحكومة الليبية آخر حكومة، وسوف توحد الليبيين وتسير بالبلاد إلى الأمام”.

ولفت إلى أن “عبد الحميد الدبيبة اتهم البرلمان بالتزوير، ولكن يفترض أن تتلى أسماء الموقعين فقط، أسماء الذين لم يوقعوا لا تتلى أسماؤهم، وعدم تلاوة أسماء غير الموقعين كانت هي الحلقة الغائبة”.

وتابع: ”من وقع ودخل ليمنح الثقة وعددهم 94 أو 95 نائبا يفترض هم من تتلى أسماؤهم، وتم تلاوة الأسماء من الأول وحصر الغائبين والحاضرين، والحاضر يقول ثقة”.

وأشار إلى أن الدبيبة يظن أننا “نصوت على غير الموجودين، إذن لماذا بقينا يوم الإثنين والثلاثاء؟، والنصاب موجود ومصور وموثق، ونحن شهود على التاريخ ولا نزور التاريخ”.

وأوضح أن “الدبيبة الذي يغازل برقة، ألم يصدر قرارا بإنشاء مقاطعة وضم خليج السدرة وجعله في مقاطعة أخرى؟، وإذا كان الدبيبة يؤمن ببرقة وبالأقاليم التاريخية فليضع الأمور في نصابها بدلا من خلق الفتن والبلبلة”.