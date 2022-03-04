حمودة: من الممكن إجراء الانتخابات البرلمانية ولكن الرئاسية صعب

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن إغلاق المجال الجوي لا علاقة له بالادعاءات الكاذبة والمضللة عن إعاقة وزراء الحكومة الموازية.

وأضاف حمودة، في تصريحات صحفية:” كانت هناك تقارير أمنية عن وجود طائرات مسيرة على مستوى منخفض بالقرب من تاجوراء، وتم إغلاق المجال الجوي لحين ابتعادها، وتم استئناف الرحلات بشكل طبيعي.

ولفت إلى أن إجراءات تشكيل حكومة موازية باطلة قانونيا ودستوريا، فالإجراءات أحادية الجانب ولن تؤدي إلا إلى الانقسام، وما بني على باطل فهو باطل، والإجراءات تؤدي إلى إفشال الحياة السياسية وتزيد تفاقم الأزمة وإبعادنا عن أهداف المرحلة.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي لليبيين هو إجراء الانتخابات وتلبية رغبة 2.5 مليون ليبي استلموا بطاقاتهم الانتخابية، والمسار غير التوافقي هو إصرار على فرض واقع جديد، فحكومة الوحدة مستمرة في أداء مهامها لحين انتخاب حكومة جديدة بطريقة شرعية”.

وأكد أن رئيس الحكومة عرض خارطة طريق لإرجاع الأمانة لأهلها وبلوغ الانتخابات في يونيو المقبل، فالمجتمع الدولي موقفه واضح في عدم الترحيب بما اتخذه النواب من إجراءات”.

واستطرد:” لا يوجد اعتراف دولي بالحكومة الموازية لمخالفتها الاتفاق السياسي وعدم توافقها مع مجلس الدولة، وهناك تدليس وتزوير في جلسات النواب شهد عليه العالم”.

وتابع:” كل الجهود يجب أن تسير في اتجاه إجراء الانتخابات في يونيو المقبل خاصة أنه لا توجد عوائق تحول دونها، وتعنت النواب من أجل التمديد لأنفسهم إلى ما لا نهاية هو ما يحول دون الانتخابات”.

ولفت إلى أن ما نتابعه من تصريحات للمجتمع الدولي يصب في مصلحة إجراء الانتخابات في أقرب وقت، فالانتخابات البرلمانية ممكنة ولكن الرئاسية صعبة لعدم وجود دستور ولغياب الاتفاق حول شكل الدولة وعدم وضوح صلاحيات الرئيس”.