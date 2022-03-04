بعد إغلاق المجال الجوي.. حمودة يبرر: بسبب تقارير أمنية عن وجود طائرات مسيرة

قال الناطق باسم حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية محمد حمودة، إن “إغلاق المجال الجوي لا علاقة له بالادعاءات الكاذبة والمضللة عن إعاقة وزراء الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا”، بحسب زعمه.

حمودة، وفي تصريحات صحفية، أضاف: ”كانت هناك تقارير أمنية عن وجود طائرات مسيرة على مستوى منخفض بالقرب من تاجوراء، وتم إغلاق المجال الجوي لحين ابتعادها، وتم استئناف الرحلات بشكل طبيعي”، بحسب زعمه.

ولفت إلى أن “إجراءات تشكيل حكومة موازية باطلة قانونيا ودستوريا، فالإجراءات أحادية الجانب ولن تؤدي إلا إلى الانقسام، وما بني على باطل فهو باطل، والإجراءات تؤدي إلى إفشال الحياة السياسية وتزيد تفاقم الأزمة وإبعادنا عن أهداف المرحلة”، بحسب زعمه.

وأشار إلى أن “الهدف الرئيسي لليبيين هو إجراء الانتخابات وتلبية رغبة 2.5 مليون ليبي استلموا بطاقاتهم الانتخابية، والمسار غير التوافقي هو إصرار على فرض واقع جديد، فحكومة الوحدة مستمرة في أداء مهامها لحين انتخاب حكومة جديدة بطريقة شرعية”، بحسب زعمه.

وأكد أن “رئيس الحكومة عرض خارطة طريق لإرجاع الأمانة لأهلها وبلوغ الانتخابات في يونيو المقبل، فالمجتمع الدولي موقفه واضح في عدم الترحيب بما اتخذه النواب من إجراءات”، بحسب زعمه.

واستطرد: ”لا يوجد اعتراف دولي بالحكومة الموازية لمخالفتها الاتفاق السياسي وعدم توافقها مع مجلس الدولة، وهناك تدليس وتزوير في جلسات النواب شهد عليه العالم”، بحسب زعمه.

وتابع: ”كل الجهود يجب أن تسير في اتجاه إجراء الانتخابات في يونيو المقبل خاصة أنه لا توجد عوائق تحول دونها، وتعنت النواب من أجل التمديد لأنفسهم إلى ما لا نهاية هو ما يحول دون الانتخابات”، بحسب زعمه.

ولفت إلى أن “ما نتابعه من تصريحات للمجتمع الدولي يصب في مصلحة إجراء الانتخابات في أقرب وقت، فالانتخابات البرلمانية ممكنة ولكن الرئاسية صعبة لعدم وجود دستور ولغياب الاتفاق حول شكل الدولة وعدم وضوح صلاحيات الرئيس”، بحسب زعمه.