المنقوش لـ«الجالية الليبية في أوكرانيا»: أنتم في أمان برومانيا

اجتمعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، بعدد من أفراد الجالية الليبية في رومانيا.

وحضر الاجتماع، ضمن الوفد المرافق لها من أعضاء “لجنة تأمين عودة الجالية الليبية من أوكرانيا ” وكيل وزارة التعليم العالي المكلف بترحيل الجالية من رومانيا، والقائم بالأعمال بالسفارة الليبية البي محمد بيصة، والقنصل العام في تركيا السيد صلاح الكاسح.

وأكدت الوزيرة، خلال لقائها أفراد الجالية الليبية الذين تم إجلاءهم من أوكرانيا إلى جمهورية رومانيا، على أنهم حالياً في أمان وستقوم السفارة بتطليل الصعاب وتسهيل إجراءاتهم؛ لإجلائهم بالكامل حفاظاً على سلامتهم ووضعهم القانوني.

ونوهت المنقوش، بأن التأشيرات التي منحتها الحكومة الرومانية لهم هي لمدة 15 يوماً، وعليه طالبت بالالتزام بالمواعيد المحددة حتى لا يتعرض أي أحد منهم للملاحقة القانونية.

ولفتت الوزيرة، إلى أنه سوف يتم متابعة كل طلبات الجالية، فور رجوعهم إلى أرض الوطن سواء من ناحية المستندات الدراسية أو مقتناياتهم الشخصية المهمة، حيث نبهت على من يختار البقاء أو السفر إلى دولة أخرى عليه أن يتحمل مسؤولية اختياره، مشيرة إلى أن اللجنة ستبدأ في ترحيلهم للوطن عن طريق تركيا.

ومن جهته، أشار وكيل وزارة التعليم حرص الوزارة على تأمين ممر آمن للجالية، وأنهم موجودون بجانبهم؛ لمتابعة كافة التفاصيل عن قرب.