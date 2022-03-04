«صنع الله»: ندعم خطوات تنمية وتطوير بلدیات «الهلال النفطي» والجنوب الشرقي

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، الخميس، مع عضو مجلس إدارة جهاز “ تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي ” الدكتور سلطان بشير، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم.

وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيز العلاقات من خلال التواصل بين الإدارات المختصة بالمؤسسة والجهاز، بهدف إنجاز الأعمال المستقبلية المشتركة، وأبرزها المشاريع التنموية.

من جانبه، جدد المهندس مصطفى صنع الله، دعم المؤسسة لِلجهاز وكل الخطوات المبذولة من إدارته لتحقيق مستهدفاته والإسهام في تنمية وتطوير بلدیات منطقة الهلال النفطي والجنوب الشرقي.

وتأسس “جهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي ”، في نوفمبر 2021م بقرار من مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، ويهدف إلى تنمية وتطوير بلدیات منطقة الهلال النفطي والجنوب الشرقي “ أجدابيا – البريقة – الكفرة – تازربو- ربيانة- جالو- أوجلة – أجخرة ـ مرادة – السدرة – الزويتينة ـ سلطان – البيضان- انتلات ”، واتخذ من مدينة أجدابيا مقرا له.