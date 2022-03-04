«صنع الله»: ندعم خطوات تنمية وتطوير بلدیات «الهلال النفطي» والجنوب الشرقي

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، الخميس، مع عضو مجلس إدارة جهاز “ تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي ” الدكتور سلطان بشير، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم.
وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيز العلاقات من خلال التواصل بين الإدارات المختصة بالمؤسسة والجهاز، بهدف إنجاز الأعمال المستقبلية المشتركة، وأبرزها المشاريع التنموية.
من جانبه، جدد المهندس مصطفى صنع الله، دعم المؤسسة لِلجهاز وكل الخطوات المبذولة من إدارته لتحقيق مستهدفاته والإسهام في تنمية وتطوير بلدیات منطقة الهلال النفطي والجنوب الشرقي.
وتأسس “جهاز تنمية وتطوير الهلال النفطي ”، في نوفمبر 2021م بقرار من مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، ويهدف إلى تنمية وتطوير بلدیات منطقة الهلال النفطي والجنوب الشرقي “ أجدابيا – البريقة – الكفرة – تازربو- ربيانة- جالو- أوجلة – أجخرة ـ مرادة – السدرة – الزويتينة ـ سلطان – البيضان- انتلات ”، واتخذ من مدينة أجدابيا مقرا له.
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