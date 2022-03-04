ولاية حكومة الوحدة انتهت وعلى جميع الجهات عدم الاعتداد بقراراتها

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وجّه، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، رسائل للعديد من الجهات يعلمهم من خلالها عن انتهاء ولاية حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وطالب باشاغا، كل الجهات في العاملة في العاصمة طرابلس بعدم الاعتداد بأي قرارات أو تعليمات صادرة عن الحكومة، واعتبار الحكومة الجديدة هي الممثل الشرعي والوحيد للسلطة التنفيذية في ليبيا.

وأكد باشاغا على جميع الجهات وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. وكذلك جهاز المخابرات العامة وقوة الردع وجهاز الدعم المركزي والنائب العام بانتهاء ولاية حكومة الدبيبة وعدم الاعتداد بقراراتها.

كما خاطب رئيس الحكومة الجهات الأمنية في طرابلس بانتهاء ولاية الحكومة السابقة، وأن عليهم التأهب وحماية المقار والتصدي لأي خروق.

اليمين القانوني

وأدت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة، فتحي باشاغا، الخميس، اليمين القانوني أمام مجلس النواب. وجرى أداء اليمين القانوني في حضور 92 نائبًا من مجلس النواب.

وطالب، مجلس النواب حكومة الوحدة بتسليم مهامها بكل ديمقراطية إلى الحكومة الجديدة لتباشر مهامها من العاصمة طرابلس.

وتعهد رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا عقب أدائه وعدد من الوزراء اليمين القانونية أمام مجلس النواب، بأنه سيعمل بعزيمة من أجل إنهاء المراحل الانتقالية ودعم العملية الانتخابية.

وأكد باشاغا أن الحكومة تمثل كل الليبيين، مستنكرًا حالة التصعيد غير المبررة من إغلاق المجال الجوي أمام وزراء الحكومة.