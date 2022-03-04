سهيل الغرياني: حفتر يزيد من معاناة الناس بقفل  تصدير النفط في  أوج ارتفاعه

هاجم سهيل ابن المفتي المعزول الصادق الغرياني، المشير خليفة حفتر، زاعما أنه وراء إقفال النفط.

وقال سهيل في تدوينة عبر “فيسبوك”، “ليس غريبا على مجرم الحرب الذي أذاق الشعب لسنواتٍ لظى الحروب أن يزيد من معاناة الناس بقفل تصدير النفط في أوج ارتفاعه”، بحسب زعمه.

وأضاف: “الفارق هذه المرة انضمام أصحاب المصالح الشخصية معه، مجموعة براغماتية السياسة، وتيار الانبطاح والتذلل للعسكر”، وفق ادعائه.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط، أفادت بأن الموانئ النفطية في مرسى البريقة، والسدرة والزويتينة ، ورأس لانوف أغلقت أمس الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية، لافتة إلى أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت أخبارًا غير دقيقية نشرت لأغراض لا تخدم مصلحة البلاد.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها، أن الموانئ النفطية الليبية مفتوحة، ويتعذر على المرشد القيام بمهامه بطريقة آمنة ووفق إرشادات السلامة الخاصة بالشحن البحري.