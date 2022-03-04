بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 04 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 04 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى الأجواء معتدلة هذا اليوم ويوم الغد على أغلب المناطق خاصةً مناطق الشمال والوسط.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب , و تتكاثر السحب بدايةً من مساء الغد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الممتدة من طرابلس حتى مصراتة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة من مساء يوم الغد .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (17-22) مْ، وتسجل إنخفاض بدايةً من مساء يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة .

الرياح: جنوبية فجنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول يوم الأحد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (16- 22) مْ، وتسجل إرتفاع طفيف يوم الغد ثم تنخفض يوم الأحد .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم على الحمادة والجفرة مع إحتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة .

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28-31) مْ ، ومابين ( 23 – 25 ) مْ على غدامس والحمادة والجفرة ، وتسجل إنخفاض يوم الأحد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال ، تتحول يوم الأحد إلى شمالية غربية فشمالية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 28) مْ ، وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق ثم تنخفض يوم الأحد .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:07)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:31).