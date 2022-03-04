الارصاد: تقلبات جوية بدءاً من مساء الغد مصحوبة بالامطار وانخفاض الحرارة بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 04/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تبقى معتدلة هذا اليوم ويوم الغد على أغلب المناطق خاصةً مناطق الشمال والوسط ، مع تكاثر السحب هذا اليوم على بعض مناطق الوسط والشمال الشرقي واحتمال سقوط أمطار خفيفة .

ووفقا للتقرير تؤثر كتلة هوائية ساخنة نسبياً هذا اليوم على مناطق أقصى الجنوب الغربي مما تسبب في إرتفاع طفيف في درجات الحرارة ، ويكون تأثيرها يوم الغد على مناطق الجنوب الشرقي ( السرير – تازربو – الكفرة ) برياح من القطاع الجنوبي نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة تتراوح مابين ( 33 – 35 ) مْ ، وتعود لمعدلاتها بدايةً من يوم الأحد .

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتأثر مناطق الشمال الغربي بدايةً من مساء يوم الغد بتقلبات جوية بمشيئة الله مصحوبة بإنخفاض نسبي في درجات الحرارة ورياح نشطة مع تكاثر السحب وفرصة سقوط أمطار متفرقة خاصةً على المناطق الساحلية تصحبها أحياناً خلايا رعدية ، وتشمل هذه التقلبات يوم الأحد مناطق الشمال الشرقي . والله اعلم .