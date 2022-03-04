قيادي بحزب القماطي: مجلس النواب المتهالك يصرّ على تكرار نفس المشكلة

انتقد حازم الرايس رئيس المكتب السياسي بحزب التغيير الذي يترأسه جمعة القماطي مجلس النواب بعد منحه الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، قائلا إن البرلمان هدفه الحقيقي أن يبقى لفترة انتقالية جديدة.

ووصف الرايس مجلس النواب بـ”المتهالك”، مدعيا أنه لا يزال يصر على تكرار المشكلة نفسها التي سببت الانقسام السياسي في الماضي وتسويقها للشارع كحل.

وأضاف: المصلحة الضيقة لغالبية الأعضاء هي التي أوصلت البلاد إلى حالة الانسداد السياسي وتقاسم الوزارات والمناصب فيما بينهم وهو نفسه الأسلوب الذي يتبعونه.

ولفت إلى أن إجراء الانتخابات في وقت وجيز وحسم المسار الدستوري هو مطلب الشعب وتحقيقه لا يتطلب كل هذا التركيز على المسار التنفيذي.