شبكة «الرائد» تدين تعرض موظفيها ومقرها في طرابلس لـ«تهديدات»

دانت شبكة «الرائد» الإعلامية ما وصفته بـ«تهديدات» طالت صحفييها وموظفيها ومقرها بالعاصمة طرابلس، دون أن تحدد طبيعة هذه التهديدات.

واتهمت الشبكة في بيان، مجموعات مسلحة لم تكشف هويتها بإطلاق هذه التهديدات، وقالت إن هذه التصرفات تهدد حرية الصحافة والإعلام، وتسعى لتكميم الأفواه ومصادرة الآراء وحجب المعلومات، معتبرة أن ذلك يتنافى مع تطلعات الشعب الليبي نحو دولة الحريات والقانون.

وحملت السلطات كافة مسؤولية حماية صحفييها وموظفيها ومقرها، معتبرة أن البيان بمثابة بلاغًا إلى النائب العام.

