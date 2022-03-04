رئيس التيار المدني الطرابلسي: ندعم إقامة انتخابات برلمانية وفق خارطة جنيف

طالب رئيس التيار المدني الطرابلسي جمال عاشور، بدعم إقامة انتخابات برلمانية وفق خارطة جنيف لإنهاء المراحل الانتقالية.

وقال عاشور، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، نطالب وندعم إقامة انتخابات برلمانية وفق خارطة جنيف تنهي المراحل الانتقالية وتصل بالبلاد لمرحلة الاستقرار، متابعا، كافة الأجسام الحالية التشريعية منها والتنفيذية قصرت في أداء مهامها، وهي من تتحمل المسؤولية أمام الليبيين.

واستطرد، رئيس التيار المدني الطرابلسي، ونطالب بضرورة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لأهمية دورها، مضيفا، كل العمليات والمناورات التي تقوم بها الأجسام الحالية ما هي إلا مماطلة لإطالة مدة بقائها في المشهد.