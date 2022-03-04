ليبيا الان

وليامز تدعو مجلسي النواب والدولة لتشكيل لجنة مشتركة لوضع قاعدة دستورية توافيقة

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

بعثت، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، رسالتين إلى رئاستي مجلسي النواب والدولة، لتشكيل لجنة مشتركة من 6 مندوبين لكلا المجلسين لوضع قاعدة دستورية توافقية.

وقالت وليامز، اليوم الجمعة، إنها بعثت برسائل إلى مجلس النواب والدولة لتشكيل اللجنة المشتركة، مقترحة  أن تجتمع اللجنة في 15 مارس الجاري، تحت رعاية الأمم المتحدة للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.


Post Views:
13

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك