أنباء عن استهداف منزل الدبيبة بقذيفة صاروخية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء مفادها استهداف منزل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في حي الأندلس بالعاصمة طرابلس ليلة البارحة بقاذفة “أر بي جي”.

ويأتي ذلك عقب التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها ليبيا بعد أداء الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا اليمين القانونية، أمس الخميس، أمام مجلس النواب في مدينة طبرق.

ولم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي سواءً بالتأكيد أو النفي لحادثة الاستهداف، والتي تعدّ، إن صحت، هي الثانية في أقل من شهر، حيث تعرض موكب الدبيبة في مطلع فبراير الماضي لإطلاق نار بشكل مباشر، بالقرب من منطقة باب تاجوراء في طرابلس، مما أدى إلى حدوث أضرار مباشرة في سيارة الدبيبة، في حين لم يصب هو بأي أذى.

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