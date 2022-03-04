مصدر لـ 218: شيرمان ستبحث الملفين الليبي والأوكراني في جولتها بالمنطقة

كشف مصدر خاص لـ 218 عن أن ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن؛ ستبحث الملف الليبي مع مسؤولين في القاهرة وأنقرة والجزائر.

وأضاف المصدر أن الملف الليبي سيكون، إلى جانب المحور الرئيس لجولتها في المنطقة وهو الأزمة الروسية الأوكرانية، متوقعًا أن تعقد المسؤولة الأميركية لقاءات مع مسؤولين ليبيين في القاهرة، بحضور السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وكان نورلاند قد أكد، خلال لقائه النائب خليفة الدغاري، قبل أيام؛ على أن الولايات المتحدة مهتمة بالتعامل مع مجلس النواب وجميع أطراف المشهد السياسي في ليبيا.

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