التكبالي للدبيبة: لا تتكلم عن التزوير فتظهر للناس “مهرجًا”

علق عضو مجلس النواب علي التكبالي، على رفض رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة.

وقال التكبالي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، “الدبيبة يريد الحكم حتى على أجداث الليبيين”.

وتابع: ”أمر بمنع الوزراء الذاهبين إلى طبرق لحلف اليمين. وحين استعملوا السيارات أطلق عليهم الرصاص من قبل ميليشياته في مصراتة وتم احتجازهم في اختراق صارخ لحقوقهم، ولتحيا “الديمقراطية” والانتخابات الحرة”.

وختم: ”يا الدبيبة كفاك فتنة وتشكيكا، البلد على حافة الانهيار وأنت تجذف وتهذي، أخرج فلعل الله يقدر خيرا، أنكذب انفسنا ونصدق كذبك، لا تتكلم عن التزوير فتظهر للناس مهرجا”.