الجارح: الأمم المتحدة وبعثتها تطالبان البرلمان بالشفافية رغم فشلهما فيها

قال المحلل السياسي محمد الجارح، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنا مؤمن وداعم للشفافية والالتزام بالإجراءات السليمة في العملية السياسية في ليبيا.

وتابع في تغريدته، لكن وجب وتوضيح ازدواجية المعايير لدى الأمم المتحدة في ليبيا، من ناحية يطالب الأمين العام أنطونيو غوتيريش ، والبعثة الاممية في ليبيا مجلس النواب بالشفافية لكن هم أنفسهم فشلوا في اختبار الشفافية.

وقبلها غّرد الجارح قائلا:” قامت الأمم المتحدة بإخفاء الملحق رقم 13 من تقرير لجنة الخبراء بخصوص الفساد والرشاوى داخل ملتقى الحوار السياسي والذي احتوى على تفاصيل وشهادات بخصوص عملية شراء الاصوات وفساد كبير يمس حتى البعثة الأممية نفسها”، متسائلا: “معايير الشفافية تطبق على الليبيين ولكن ليس على الأمم المتحدة؟ “.