501 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 501 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى أربع وفيات و1148 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيانه رقم «655»، إنه تسلم، الخميس، 2787 عينة للكشف عن الفيروس حيث تبين سلبية 2286 عينة، وإيجابية 501 عينة بنسبة 18% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 497 ألفًا و279 حالة بينها 472 ألفًا و350 شفاء و18 ألفًا و641 نشطة، و6288 وفاة.