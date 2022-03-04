السيدة اليعقوبي إلى الدبيبة: يجدر بك الاقتداء بديمقراطية السراج

العنوان-طرابلس

وجّهت عضو مجلس النواب، السيدة اليعقوبي، رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة المنتهية، عبدالحميد الدبيبة، إلى الاقتداء بما وصفته بـ”ديمقراطية السراج” الرئيس الأسبق للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وكتب اليعقوبي، على تويتر، “إلى رئيس الوزراء السابق / عبدالحميد دبيبة. كان من الأجدر بك أن تقتدي بديمقراطية السراج ولا تحتدي بفوضى الغويل، ولكن من نصحك بالفوضى غير محب لك”.

إلى رئيس الوزراء السابق / عبدالحميد دبيبة

كان من الاجدر بك أن تقتدي بديمقراطية السراج ولا تحتدي بفوضى الغويل ولكن من نصحك بالفوضى غير محب لك — السيدة اليعقوبي (@alby_lady) March 3, 2022

وأدانت اليعقوبي، “دعم الدبيبة لإشعال فتيل الحرب والفتنة وتقويض العملية السياسية.”

وقالت ممثلة غريان بمجلس النواب، موجهة خطابها إلى الدبيبة، “حرب الكانيات التي دعمتها لن تتكرر، وسنتمسك بدعم السلام ونرفض خيار الحرب الذي ترفع رايته وتدعمه بمسمع ومرأى الليبيين والمجتمع الدولي”.

واستنكرت في تغريدات، محاولة الدبيبة “إرهاب النواب والوزراء والتحريض على القتل وعرقلته للسلام”.