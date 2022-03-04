مصدر لـ 218: استئناف تصدير النفط من منطقة الهلال

قال مصدر ملاحي يعمل في منطقة الهلال النفطي، في تصريح خاص لـ”218″، إن عمليات تصدير النفط عادت إلى طبيعتها صباح اليوم الجمعة في منطقة الهلال، بعد توقفها أمس الخميس؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف المصدر ذاته أن الفرق الفنية في أكبر موانئ النفط في ليبيا، الذي تشغله وتشرف عليه شركة الواحة؛ يستعد لاستقبال الناقلة “كريتي باستيون”، التي ستشحن بـ 600 ألف برميل خلال الساعات المقبلة من ميناء السدرة، فيما يستعد عدد من الموانئ في منطقة الهلال النفطي لتسفير ناقلات نفط رأسية، كانت قد تعطل خروجها بسبب الأحوال الجوية السيئة على متنها أكثر من مليوني برميل نفط.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد قالت الخميس إن صادرات النفط في البلاد تعطلت من موانئ البريقة السدرة ورأس لانوف والزويتينة والزاوية ومليتة.

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