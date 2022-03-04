فضيل الأمين: إغلاق أو إبطاء إنتاج النفط ليس في مصلحة الليبيين

استنكر المرشح الرئاسي فضيل الأمين إغلاق الموانئ النفطية، مؤكدا أن ذلك ليس في مصلحة الليبيين.

وقال الأمين في تغريدة عبر “تويتر” إنه “أمر غير مسؤول وخطير للغاية أن تلعب السياسة مع قطاع النفط الليبي أو تحاول توظيفه في أي صراع سياسي”.

وأضاف المرشح السياسي أن “المؤسسة الوطنية للنفط هي مؤسسة وظيفية، وكذلك جميع الشركات التابعة لها”، مشيرا إلى أن إغلاق أو إبطاء إنتاج النفط ليس في مصلحة الشعب الليبي.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط، أفادت بأن الموانئ النفطية في مرسى البريقة، والسدرة والزويتينة ، ورأس لانوف أغلقت أمس الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية، لافتة إلى أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تناقلت أخبارًا غير دقيقية نشرت لأغراض لا تخدم مصلحة البلاد.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها، أن الموانئ النفطية الليبية مفتوحة، ويتعذر على المرشد القيام بمهامه بطريقة آمنة ووفق إرشادات السلامة الخاصة بالشحن البحري.