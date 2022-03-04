إدارة الإعلام بصندوق الضمان تختتم دورة تدريبية لموظفيها بالمنطقة الشرقية

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

04 March, 2022

اختتمت ادارة الإعلام والتوعية بصندوق الضمان الاجتماعي الحزمة التدريبية لموظفيها بفروع الصندوق بالمنطقة الشرقية ، والتي نظمتها الادارة بالتعاون مع المركز الليبي للإستشارات والتدريب.

واشتملت الدورة على التحرير الصحفي والتصوير الفوتوغرافي والفوتوشوب والتصميم والمونتاج والصحافة موبايل.

وحضر الختام مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية بالصندوق خالد وريث ورئيس قسم التدريب بالمركز الليبي مروة البيجو.

وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة تدريبية تشمل كل فروع الصندوق.

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