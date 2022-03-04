الحبري لنورلاند: فرع المصرف المركزي في بنغازي ماضٍ في إجراءات التوحيد

ليبيا- التقى علي الحبري نائب محافظ المصرف المركزي بسفير واشنطن ومبعوثها الخاص في ليبيا ريتشارد نورلاند لتدارس عملية توحيد المصرف وقضايا أخرى.

بيان صحفي صادر عن المصرف اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد أن اللقاء شهد بحث إجراءات الحوكمة الخاصة بعملية التوحيد وعلى رأسها تفعيل مجلس الإدارة وعقد اجتماعات دورية منتظمة، وفقًا للقانون، فيما شدد الحبري على التزام بنغازي بالعملية والعمل على إنجاحها.

وأكد الحبري على تطبيق الإجراءات العاجلة من توفير السيولة النقدية وفتح منظومة المقاصة المصرفية ومعالجة أرصدة المصارف التجارية بمنظومة المصرف المركزي في بنغازي وإجراءات الاعتمادات المستندية، خصوصًا في ظل الاستعدادات لقدوم شهر رمضان.

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