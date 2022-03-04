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القبض على متهم في أكبر عملية سطو على أموال المركزي بسرت

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكّن جهاز الأمن الداخلي من القبض على شخص في العقد الرابع من العمر متورط في قضية السطو على أموال مصرف ليبيا المركزي فرع سرت في عام 2013.

ويعد هذا الشخص هو المتهم الثاني الذي يتم إلقاء القبض عليه في أقل من شهر، بعد ضبط قوة مكافحة الإرهاب لحد المتهمين بحادثة السطو بمدينة بني وليد جنوب العاصمة طرابلس، في بداية نوفمبر الماضي.

جديرٌ بالذكر أن قيمة المبالغ المالية لعملية السطو التي استهدفت المصرف المركزي بسرت، كانت 53 مليون دينار ليبي و12 مليونًا و800 ألف دولار أميركي، إضافة إلى خمسة ملايين يورو، تمت سرقتها بعد أن هاجم مسلحون السيارة التي كانت تحملها في منطقة الغربيات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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