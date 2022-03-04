اعتدال في حالة الطقس على غالبية المناطق – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

تبقى الأجواء معتدلة، اليوم الجمعة، وغدًا السبت، على غالب المناطق خاصة الشمال والوسط، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتكون السماء في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب.. وتتكاثر السحب بداية من مساء الغد مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة خاصة على المناطق الممتدة من طرابلس حتى مصراتة.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة تتحول إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة من مساء يوم الغد.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على غالب المناطق بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا بداية من مساء يوم الغد.

بينما تكون السماء في الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والرياح جنوبية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الأحد إلى شمالية غربية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على غالب المناطق بين 16 و22 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا، غدًا، ثم تنخفض يوم الأحد.

وفي الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم على الحمادة والجفرة.. مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية.. وبين 23 و25 درجة مئوية على غدامس والحمادة والجفرة، وتسجل انخفاضًا يوم الأحد.

أما في الكفرة- السرير- تازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب.. والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.. تنشط يوم الغد ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول يوم الأحد إلى شمالية غربية فشمالية .

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية.. وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا يوم الغد على غالب المناطق ثم تنخفض يوم الأحد.