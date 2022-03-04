أبو الغيط يدعو لوقف التدخل الأجنبي في الدول العربية

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بوقف التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول العربية.

واستشهد أبو الغيط بما يحدث في ليبيا والعراق وسوريا جراء التدخلات الأجنبية، التي أفرزت منافسة إلى جانب ظهور الميلشيات، مطالبًا بالسماح للدول العربية بإعادة بناء نفسها.

وأشار إلى أن طريق السلام يتجسد في وقف التدخل الأجنبي، مضيفًا أن الخلافات والحرب تمثل فشلاً للدبلوماسية.

جاء ذلك في حديث لأبو الغيط خلال ندوة تحت عنوان “العالم العربي في السيناريو الدولي الجديد”، نُظمت في روما يوم الأربعاء الماضي، وفق ما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.