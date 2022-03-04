القويري: على أوكرانيا تعلم الدرس من ليبيا 

وجه وزير الثقافة السابق عمر القويري نصيحته إلى الأوكرانيين بتعلم الدرس مما حدث في ليبيا.

وقال القويري في تغريدة عبر “تويتر”: “على أوكرانيا وشعبها تعلم الدرس سريعا، فالشعوب هي التي تعاني من الحرب، وشعبنا في ليبيا يقاسي ويلات الحرب، وأمراء الحرب يتقاسمون السلطة، ويغيرون مواقفهم يوميا في كل اجتماع خاص”.

وأضاف: “‏سوف يقتسم أمراء الحرب ويقطتعون مناطق النفود وتسيطر كل مجموعة على منطقة وسيتقاتلون فيما بينهم وسيدخلون دوامة الحرب الأهلية التي كنا في ليبيا نقنع أنفسنا بأنها لن تقع”.

ورأى الوزير السابق أن هذا سيؤدي إلى تتفتت أوكرانيا إلى عشرات الكونتونات والدويلات غير المعلنة التي يديرها أمراء الحرب.