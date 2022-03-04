ليبيا تستقبل أول أفواج العائدين من أوكرانيا

استقبلت ليبيا الدفعة الأولى من جاليتها العائدة من مختلف المدن الأوكرانية، بعد جهود بذلتها سفارتاها هناك، بنقلهم أولاً عبر حدود جمهورية سلوفاكيا، قبل إجلائهم إلى البلاد.

وحطَّت طائرة الخطوط الجوية الأفريقية، مساء أمس، في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، وعلى متنها 165 راكباً من الطلاب والمقيمين والمرضى العائدين من أوكرانيا، كان في استقبالهم عدد من مسؤولي وزارات حكومة «الوحدة الوطنية»، من بينهم وزيرا الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، والحكم المحلي بدر الدين التومي.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيانها، أنه سيتم نقل باقي أفواج الجالية على التوالي خلال الأيام المقبلة، وستستمر الجهود لحين إجلاء آخر مواطن إلى ليبيا.

وأهابت وزارة الخارجية بجميع الليبيين الموجودين إلى الآن على الأراضي الأوكرانية ضرورةَ مغادرتها؛ «نظراً لتدهور الأوضاع المتصاعدة هناك»، ونبهت إلى أهمية التواصل والتنسيق مع سفارتها في أوكرانيا، أثناء مغادرة المعابر الحدودية الأوكرانية، والاتصال بالسفارات الليبية في الدول المجاورة لجهورية أوكرانيا، عبر مجموعة أرقام تليفونية أعلنت عنها.

وسبق للسفارة الليبية في كييف تسهيل إجراءات عبور نحو 500 ليبي وعائلاتهم في أوكرانيا إلى سلوفاكيا، لكن وزارة الخارجية قالت إن «مائة ليبي فقط أكدوا على رغبتهم في العودة إلى ليبيا»، قبل أن يرتفع العدد إلى 165 شخصاً، بينما «غادر الباقون فنادق الإقامة دون أي معلومة».

وأعلنت الوزارة إخلاء «مسؤوليتها عمَّن يُعرض نفسه وعائلته للخطر والملاحقة القانونية، ويصمم على البقاء في مناطق النزاع، رغم توفير كل سبل العودة للوطن بسلام».

وأعلن السفير الليبي لدى أوكرانيا، عادل عيسى، اليوم، عن تسيير رحلة جديدة للعالقين من أبناء الجالية من مقر السفارة إلى المعبر الحدودي لسلوفاكيا. في وقت نجحت الجهود الدبلوماسية هناك في إخلاء العدد الأكبر بمدينة خاركيف، ولم يتبقّ هناك سوى ثلاثة طلاب وعائلتين، بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص في دنيبرو «فضَّلوا البقاء، ورفضوا السفر»، بحسب الصفحة الرسمية للجالية الليبية عبر «فيسبوك».

ونوهت بأن الوضع في مدينة سومي «مخيف جداً، ولا يزال الجميع عالقين هناك»، حيت تم اليوم استهداف المحطة الرئيسية لتوليد الكهرباء، ما تسبب في تعطيل تدفق المياه وانعدام التدفئة، لافتةً إلى أن هناك 21 فرداً، من بينهم 5 أطفال، أحدهم عمره سبعة أيام.

وثمَّنت وزارة الخارجية جهود الجهات المعنية والسفارات والقائمين بالأعمال وجميع الموظفين بالوزارة وأعضاء اللجنة المكلفين والمتطوعين وكل من دعم عمليات الإجلاء «حتى وصل الليبيون على أرض بلادهم بسلام».