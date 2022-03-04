إسماعيل: “ستيفاني ضربت التعديل الدستوري اللي طبخوه النواب والدولة”

اعتبر محمد إسماعيل محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ضربت التعديل الدستوري .

وقال إسماعيل في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك:” في ساعة متأخرة من الليلة الماضية ،ستيفاني ترسل برسالتين ورقيتين موقعتين رسالة لعقيلة وأخرى للمشري، خلاصتهما، عندكم لعند يوم الثلاث الجاي كل واحد ايدزلي 6 أسامي من جماعته بيش اندير بيهم 6+6 ويبدوا شغل، وعندهم لعند نهاية الشهر بيش يطلعوا بقاعدة دستورية للانتخابات”.

وتابع إسماعيل:” ماذا يعني؟ يعني ستيفاني ضربت التعديل الدستوري الليبي ليبي الممدد والممتد اللي طبخوه النواب والدولة”.