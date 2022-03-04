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إسماعيل: “ستيفاني ضربت التعديل الدستوري اللي طبخوه النواب والدولة”

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر محمد إسماعيل محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ضربت التعديل الدستوري .

وقال إسماعيل في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك:” في ساعة متأخرة من الليلة الماضية ،ستيفاني ترسل برسالتين ورقيتين موقعتين رسالة لعقيلة وأخرى للمشري، خلاصتهما، عندكم لعند يوم الثلاث الجاي كل واحد ايدزلي 6 أسامي من جماعته بيش اندير بيهم 6+6  ويبدوا شغل، وعندهم لعند نهاية الشهر بيش يطلعوا بقاعدة دستورية للانتخابات”.

وتابع إسماعيل:” ماذا يعني؟ يعني ستيفاني ضربت التعديل الدستوري الليبي ليبي الممدد والممتد اللي طبخوه النواب والدولة”.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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