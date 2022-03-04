ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

04 March, 2022

اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج عدداً من المشاريع الاستثمارية بكافة انحاء البلاد يوم الخميس 3 مارس 2022 م ، كما وجّه الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بتنفيذها من خلال القطاع الخاص المحلي والاجنبي وفق الخارطة الاستثمارية.

وتضمنت المشاريع الاستثمارية المعتمدة والبالغ عددها الإجمالي 43 مشروع موزعة على المناطق الغربية بواقع 14 مشروع والمنطقة الشرقية 9 مشاريع والمنطقة الجنوبية 20 مشروع في مجالات السياحة والزراعة والطاقات العادية و المتجددة والصناعات الغذائية ومواد البناء والانشاءات وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الاقتصاد والتجارة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتوطين المشروعات وتفعيل الخارطة الاستثمارية.