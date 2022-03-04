تقرير تحليلي: خلاف بين موسكو وواشنطن بشأن مصير ويليامز

ليبيا – تطرق تقرير تحليلي إلى حالة الخلاف الروسي – الأميركي بشأن منصب المبعوث الأممي في ليبيا الذي تشغله حاليا المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.

التقرير الذي نشرته مجلة “العربي الجديد” القطرية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن روسيا تريد الإطاحة بويليامز من منصبها في الأمم المتحدة واستبدالها بمرشح آخر، مبينًا أن من بين البدائل التي يشاع عنها ديبلوماسي ألماني ووزير غاني سابق.

وأضاف التقرير: إن المناقشات لتحديد دور ويليامز المستقبلي ما تزال جارية، فضلًا عن تلك المتعلقة بمستقبل البعثة الأممية، كاشفًا عن مشاركة موسكو في أنشطة خلف الكواليس تهدف إلى إزاحة المستشارة الأممية في وقت تتعاطف فيه باريس على ما يبدو مع هذه الأنشطة.

وتابع التقرير: إن واشنطن ولندن ما زالتا تدعمان ويليامز، حتى أن الأولى اقترحت أنها ستقدمها إلى الأمام لمنصب المبعوث الأممي رغم خطر استخدام روسيا حق النقض ضد التعيين في مجلس الأمن الدولي، فيما سيقصر اقتراح آخر لو تم تمديده ولايتها.

وأوضح التقرير أن المناقشات جارية في نيويورك لإيجاد بديل مقبول مع المدير الحالي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية “كريستيان باك”، وهو أيضًا سفير سابق في ليبيا تم اختياره باعتباره المرشح المفضل في السباق، فيما أثار التعيين المحتمل له بعض القلق بسبب قلة خبرته.

وبين التقرير أن هذا الأمر قد يمثل مشكلة محتملة لدى مجلس الأمن الدولي، فـ”باك” لم يشغل مطلقًا منصبًا وزاريًا ولا أي منصب آخر رفيع المستوى داخل الأمم المتحدة، فيما من المحتمل أن تتجه الأنظار صوب وزيرة الدفاع الهولندية السابقة “جينين بلاسخارت” التي تعمل حاليًا مبعوثة أممية في العراق.

وأكد التقرير أن الاتحاد الإفريقي دعا إلى زيادة دوره في عملية التسوية الليبية من خلال طرح وزير خارجية غانا السابق “حنا تيتيه” مرشحًا محتملًا.

ترجمة المرصد – خاص

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